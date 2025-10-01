L’Atalante fait son Cinéma du 1er au 21 octobre Gourdon

4, Boulevard des Martyrs Gourdon Lot

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif adulte

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-21

2025-10-01

Le cinéma de Gourdon, l'Atalante, vous propose chaque semaineune programmation variée pour tous les publics avec des films récents, des classiques, des documentaires ou des films jeunesse

Le cinéma de Gourdon, l’Atalante, vous propose chaque semaineune programmation variée pour tous les publics avec des films récents, des classiques, des documentaires ou des films jeunesse. De la comédie au drame, en passant par les films d’animation ou les documentaires, la programmation met à l’honneur la diversité du cinéma français et international.

Des projections spéciales, rencontres ou débats peuvent également ponctuer la saison, offrant un véritable moment de culture et de partage aux spectateurs.

Le cinéma l’Atalante propose aussi des séances pour (re)découvrir certains films. .

4, Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 23 85

English :

Gourdon’s cinema, l’Atalante, offers a varied weekly program for all audiences, with recent films, classics, documentaries and children’s films

German :

Das Kino von Gourdon, l’Atalante, bietet Ihnen jede Woche ein abwechslungsreiches Programm für jedes Publikum mit aktuellen Filmen, Klassikern, Dokumentarfilmen oder Jugendfilmen

Italiano :

Ogni settimana, il cinema di Gourdon, l’Atalante, offre un programma vario di film per tutti i tipi di pubblico, tra cui uscite recenti, classici, documentari e film per giovani

Espanol :

Cada semana, el cine de Gourdon, l’Atalante, ofrece una variada programación para todos los públicos, que incluye estrenos recientes, clásicos, documentales y películas para jóvenes

L’événement L’Atalante fait son Cinéma du 1er au 21 octobre Gourdon a été mis à jour le 2025-09-25 par OT Gourdon