Le cinéma de Gourdon, l’Atalante, vous propose chaque semaineune programmation variée pour tous les publics avec des films récents, des classiques, des documentaires ou des films jeunesse. De la comédie au drame, en passant par les films d’animation ou les documentaires, la programmation met à l’honneur la diversité du cinéma français et international.

Des projections spéciales, rencontres ou débats peuvent également ponctuer la saison, offrant un véritable moment de culture et de partage aux spectateurs.

Le cinéma l’Atalante propose aussi des séances pour (re)découvrir certains films.

English :

Gourdon’s cinema, l’Atalante, offers a varied weekly program for all audiences, with recent films, classics, documentaries and films for young people. From comedy to drama, animated films to documentaries, the program showcases the diversity of French and international cinema.

Special screenings, meetings and debates also punctuate the season, offering viewers a genuine moment of culture and sharing.

Cinema l’Atalante also offers (re)discoveries of certain films.

German :

Das Kino von Gourdon, l’Atalante, bietet Ihnen jede Woche ein abwechslungsreiches Programm für alle Zuschauer mit aktuellen Filmen, Klassikern, Dokumentarfilmen oder Jugendfilmen. Von Komödien und Dramen über Animationsfilme bis hin zu Dokumentarfilmen das Programm stellt die Vielfalt des französischen und internationalen Kinos in den Mittelpunkt.

Sondervorführungen, Treffen oder Debatten können die Saison ebenfalls unterbrechen und bieten den Zuschauern einen echten kulturellen und gemeinsamen Moment.

Das Kino l’Atalante bietet auch Vorführungen an, um bestimmte Filme (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Ogni settimana, il cinema Atalante di Gourdon propone una programmazione variegata di film per tutti i tipi di pubblico, tra cui uscite recenti, classici, documentari e film per ragazzi. Dalla commedia al dramma, dai film d’animazione ai documentari, il programma presenta la diversità del cinema francese e internazionale.

Nel corso della stagione possono essere organizzate anche proiezioni speciali, incontri e dibattiti, offrendo agli spettatori una vera e propria opportunità di condividere la propria cultura.

Il cinema l’Atalante propone anche proiezioni per (ri)scoprire alcuni film.

Espanol :

Cada semana, el cine Atalante de Gourdon ofrece una variada programación de películas para todos los públicos, que incluye estrenos recientes, clásicos, documentales y películas para jóvenes. De la comedia al drama, del cine de animación al documental, la programación muestra la diversidad del cine francés e internacional.

A lo largo de la temporada también se organizan proyecciones especiales, encuentros y debates, que ofrecen a los espectadores una verdadera oportunidad de compartir su cultura.

El cine l’Atalante también ofrece proyecciones para (re)descubrir ciertas películas.

