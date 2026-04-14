L’ATE 42 se met au vélo !, Saint-Etienne, Lyon

L’ATE 42 se met au vélo ! 12 – 26 mai, les mardis Saint-Etienne Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T13:00:00+02:00 – 2026-05-12T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-26T13:00:00+02:00 – 2026-05-26T16:00:00+02:00

Formation « Code de la Route vu du Guidon » et réalisation d’un itinéraire en ville avec l’accompagnement de l’association OCIVELO.

Saint-Etienne Place Jean Jaurès Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Formation des agents de l’administration territoriale de l’Etat à l’utilisation des VAE