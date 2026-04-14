L’ATE 42 se met au vélo !, Saint-Etienne, Lyon
L’ATE 42 se met au vélo !, Saint-Etienne, Lyon mardi 12 mai 2026.
L’ATE 42 se met au vélo ! 12 – 26 mai, les mardis Saint-Etienne Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T13:00:00+02:00 – 2026-05-12T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-26T13:00:00+02:00 – 2026-05-26T16:00:00+02:00
Formation « Code de la Route vu du Guidon » et réalisation d’un itinéraire en ville avec l’accompagnement de l’association OCIVELO.
Saint-Etienne Place Jean Jaurès Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Formation des agents de l’administration territoriale de l’Etat à l’utilisation des VAE
À voir aussi à Lyon (Métropole de Lyon)
- Les entreprises de Lyon recrutent : +30 postes disponibles ! Lieu exact communiqué aux inscrits Lyon 14 avril 2026
- CLEMENT VIKTOROVITCH – BOURSE DU TRAVAIL Lyon 15 avril 2026
- JEAN-REMI CHAIZE – APRES MOI LE DELUGE THEATRE COMEDIE ODEON Lyon 15 avril 2026
- AMEL BENT – HALLE TONY GARNIER Lyon 16 avril 2026
- ZE ONE MENTAL SHOW LAURETTE THEATRE – LYON Lyon 17 avril 2026