Late session · Lemmy’s Tribe au 38Riv Jazz Club 38Riv Paris

Depuis l’âge de 5 ans, Lemmy Feuvray n’a plus quitté ses guitares. Après un apprentissage en autodidacte, il est passé du conservatoire municipal au prestigieux Centre des Musiques Didier LOCKWOOD.

Récemment diplômé, il participe également à plusieurs projets musicaux , notamment “Paris Soul Connection” avec Benoît Sourisse, André Charlier et Emilie Hedou, ainsi que “Indigo”, quartet jazz avec Lucas Marchand, Rayan Besançon et Guillaume Leguérinel vu au 38Riv le 5 février dernier.

Musiciens, chanteurs, amateurs de groove et amoureux du blues sont invités à monter sur scène pour partager un moment libre, vibrant et authentique.

Une soirée placée sous le signe du partage, de l’improvisation et de l’énergie live.

Lemmy Feuvray : guitare, voix

Rayan Besançon : basse

Leo Sapède : batterie

Les billets donnent accès au late show à 23h et à la jam session de 00h jusqu’à la fermeture du club à 2h.

Les préventes garantissent la priorité d’entrée jusqu’à 30 minutes après ouverture.

L’accès est libre pour les musiciens et musiciennes, sur présentation de la carte jam.

38Riv

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

BLUES — Lemmy Feuvray, Leo Sapède et Rayan Besançon forment « Lemmy’s Tribe », un power trio blues/rock explosif en ouverture de cette soirée, suivie d’une jam blues que l’on espère tout aussi chaude.

Le dimanche 05 avril 2026

de 23h00 à 02h00

payant

15 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-06T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-05T23:00:00+02:00_2026-04-05T02:00:00+02:00

38Riv 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



Afficher la carte du lieu 38Riv et trouvez le meilleur itinéraire

