Late session · Mailo Rakotonanahary au 38Riv Jazz Club 38Riv Paris

Batteur formé au CNSM de Paris et actif depuis plusieurs année sur la scène parisienne avec notamment le quartet AMG, Mailo Rakotonanahary poursuit depuis septembre 2025 son cursus au Herbie Hancock Institute of Jazz performance à Los Angeles, sous la direction de Herbie Hancock et Ambrose Akinmusire.

Mailo Rakotonanahary : batterie

Anthony Jouravsky : contrebasse

Oscar Teruel : piano

Keita Janota : saxophone

Les billets donnent accès au late show à 23h et à la jam session de 00h jusqu’à la fermeture du club à 2h.

Les préventes garantissent la priorité d’entrée jusqu’à 30 minutes après ouverture.

L’accès est libre pour les musiciens et musiciennes, sur présentation de la carte jam.

38Riv

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

JAZZ — De passage à Paris, il présente ses nouvelles compositions écrites aux États-Unis, mêlant tradition et influences contemporaines, dans un projet qui reflète l’évolution de son parcours entre l’Europe et l’Amérique.

Le jeudi 26 mars 2026

de 23h00 à 02h00

payant

15 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-27T00:00:00+01:00

fin : 2026-03-27T03:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-26T23:00:00+02:00_2026-03-26T02:00:00+02:00

38Riv 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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