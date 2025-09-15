Late show « 20 ans d’Avel Vor » Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas
Late show « 20 ans d'Avel Vor » Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas samedi 17 janvier 2026.
Late show « 20 ans d’Avel Vor »
Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas Finistère
Début : 2026-01-17 20:30:00
Bienvenue su la scène d’un talk-show spécial, à la manière d’Impro Infini !
Une soirée où vous allez retracer les 20 années d’existence de la salle de spectacle emblématique de Plougastel-Daoulas !
Une soirée où vous allez vivre les grands moments, tout comme les instants du quotidien. Et peut-être répondre aux questions que tous et toutes se posent que font les équipes techniques et administratives pendant la semaine ? Comment se construit la programmation ? A quoi ressemblent les loges des artistes ? Samuel Le Bihan, le parrain de la salle sera-t-il là ? Y a-t-il un trésor caché sous la salle ?
Une soirée où l’hôte du talk-show, accompagné de deux comédien et d’un musicien, accueille des invitée.s qui vont vous faire découvrir tous les secrets de l’Avel Vor !
Informations pratiques
Placement libre, assis.
Réservation conseillée. .
