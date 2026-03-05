Late Show Santé Espace Simone Veil Limoges

Late Show Santé

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-24

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Dans le cadre de son action en faveur de l’attractivité médicale du territoire Monts et Barrages, l’association A la poursuite des médecins perdus co-organise avec ma CPTS Monts et Barrages, un late show moderne et incarné, destiné à casser les clichés sur l’exercice de la médecine en milieu rural.

Vous pourrez participer à des interview de professionnels et à des séances ludiques.

Réservations en ligne auprès des organisateurs. .

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine alpdmp87@gmail.com

