Late Show Santé Espace Simone Veil Limoges
Late Show Santé Espace Simone Veil Limoges mardi 24 mars 2026.
Late Show Santé
Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24
fin : 2026-03-24
Date(s) :
2026-03-24
Dans le cadre de son action en faveur de l’attractivité médicale du territoire Monts et Barrages, l’association A la poursuite des médecins perdus co-organise avec ma CPTS Monts et Barrages, un late show moderne et incarné, destiné à casser les clichés sur l’exercice de la médecine en milieu rural.
Vous pourrez participer à des interview de professionnels et à des séances ludiques.
Réservations en ligne auprès des organisateurs. .
Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine alpdmp87@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Late Show Santé
L’événement Late Show Santé Limoges a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Limoges Métropole