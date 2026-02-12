L’atelier à fripes Salle Raymon Quiard Chef-Boutonne
L’atelier à fripes Salle Raymon Quiard Chef-Boutonne vendredi 27 février 2026.
L’atelier à fripes
Salle Raymon Quiard Javarzay Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-02-27
Friperie Immersive éphémère
9h 19h non-stop
du 27 février au 1er mars 2026
Une expérience de friperie pas comme les autres dans le cadre d’un projet scolaire.
Entrée gratuite. .
Salle Raymon Quiard Javarzay Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 12 17 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’atelier à fripes
L’événement L’atelier à fripes Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Pays Mellois