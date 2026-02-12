L’atelier à fripes Salle Raymon Quiard Chef-Boutonne

L’atelier à fripes

Salle Raymon Quiard Javarzay Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Début : 2026-02-27

fin : 2026-03-01

Friperie Immersive éphémère

9h 19h non-stop

du 27 février au 1er mars 2026

Une expérience de friperie pas comme les autres dans le cadre d’un projet scolaire.

Entrée gratuite. .

Salle Raymon Quiard Javarzay Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 12 17 31

