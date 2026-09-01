L’atelier à la façon de Joan Miro Morcenx-la-Nouvelle
samedi 12 septembre 2026 · Morcenx-la-Nouvelle
Informations pratiques
Morcenx-la-Nouvelle
L’atelier à la façon de Joan Miro
12 place léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Venez participer à l’atelier à la façon de Joan Miro animé par Anne Battoue
À partir de 16 ans sur inscription
Venez participer à l’atelier à la façon de Joan Miro animé par Anne Battoue
À partir de 16 ans sur inscription .
12 place léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr
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English : L’atelier à la façon de Joan Miro
Come join the workshop “In the Style of Joan Miró,” led by Anne Battoue
Ages 16 and up; registration required
L’événement L’atelier à la façon de Joan Miro Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Morcenx
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