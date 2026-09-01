Informations pratiques

Morcenx-la-Nouvelle

L’atelier à la façon de Joan Miro

12 place léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Venez participer à l’atelier à la façon de Joan Miro animé par Anne Battoue

À partir de 16 ans sur inscription

Venez participer à l’atelier à la façon de Joan Miro animé par Anne Battoue

À partir de 16 ans sur inscription .

12 place léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr

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English : L’atelier à la façon de Joan Miro

Come join the workshop “In the Style of Joan Miró,” led by Anne Battoue

Ages 16 and up; registration required

L’événement L’atelier à la façon de Joan Miro Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Morcenx