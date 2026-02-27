L’atelier A la recherche du rêve Morcenx-la-Nouvelle

L’atelier A la recherche du rêve

12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

2026-03-07

2026-03-07

2026-03-07

Envie d’un atelier créatif ?

Participez à l’atelier d’illustration (collage, coloriage etc) animé par Julia Bartolini

Adultes et enfants dès 8 ans sur inscription

12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr

English : L’atelier A la recherche du rêve

Looking for a creative workshop?

Join Julia Bartolini for an illustration workshop (collage, coloring, etc.)

Adults and children aged 8 and over on registration

