L’Atelier Bobilaine Rue Corail Istres

L’Atelier Bobilaine

Samedi 4 octobre 2025 de 9h30 à 11h30.

Samedi 1er novembre 2025 de 9h30 à 11h30.

Samedi 6 décembre 2025 de 9h30 à 11h30. Rue Corail Espace Martin Luther King Istres Bouches-du-Rhône

Le 1er samedi de chaque mois, de 9h30 à 11h30, venez à l’atelier pour apprendre à faire un ourlet, coudre un bouton, réparer un accroc… Apprendre à tricoter, à crocheter, autour d’un café ou d’un thé dans une ambiance conviviale et sympathique !

Rue Corail Espace Martin Luther King Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 62 39 24 88 ciqpontdecanadel@gmail.com

English :

On the 1st Saturday of each month, from 9.30am to 11.30am, come along to the workshop to learn how to hem, sew on a button, repair a snag… Learn to knit or crochet over a cup of coffee or tea, in a friendly atmosphere!

German :

Samstag im Monat, von 9:30 bis 11:30 Uhr, kommen Sie in die Werkstatt und lernen Sie, wie man einen Saum macht, einen Knopf annäht, einen Haken repariert… Lernen Sie stricken oder häkeln, bei einer Tasse Kaffee oder Tee in einer freundlichen und sympathischen Atmosphäre!

Italiano :

Il 1° sabato di ogni mese, dalle 9.30 alle 11.30, venite in laboratorio per imparare a fare un orlo, a cucire un bottone, a rammendare un imprevisto… Imparate a lavorare a maglia o all’uncinetto davanti a una tazza di caffè o di tè in un’atmosfera amichevole!

Espanol :

El primer sábado de cada mes, de 9.30 a 11.30, venga al taller para aprender a hacer un dobladillo, coser un botón, remendar un enganche… Aprenda a tejer mientras se toma un café o un té en un ambiente agradable

