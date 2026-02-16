L’Atelier Bobilaine Rue Corail Istres

L’Atelier Bobilaine

Samedi 7 mars 2026 de 9h30 à 11h30.

Samedi 4 avril 2026 de 9h30 à 11h30.

Samedi 2 mai 2026 de 9h30 à 11h30.

Samedi 6 juin 2026 de 9h30 à 11h30.

Samedi 4 juillet 2026 de 9h30 à 11h30. Rue Corail Espace Martin Luther King Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Le 1er samedi de chaque mois, de 9h30 à 11h30, venez à l’atelier pour apprendre à faire un ourlet, coudre un bouton, réparer un accroc… Apprendre à tricoter, à crocheter, autour d’un café ou d’un thé dans une ambiance conviviale et sympathique !

.

Rue Corail Espace Martin Luther King Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 62 39 24 88 ciqpontdecanadel@gmail.com

English :

On the 1st Saturday of each month, from 9.30am to 11.30am, come along to the workshop to learn how to hem, sew on a button, repair a snag… Learn to knit or crochet over a cup of coffee or tea, in a friendly atmosphere!

