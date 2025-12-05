L’atelier boutique Fleurs de Peaux fête ses 20 ans ! Rouen
L’atelier boutique Fleurs de Peaux fête ses 20 ans ! Rouen vendredi 5 décembre 2025.
175 Rue Beauvoisine Rouen Seine-Maritime
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 14:00:00
fin : 2025-12-24 19:00:00
Du vendredi 5 au mercredi 24 décembre 20 jours de remise exceptionnelle !
Venez (re) découvrir la magnifique boutique rue Beauvoisine restaurée et au n° 175 face au futur pôle muséal Beauvoisine.
Fleurs de Peaux vous accueillera tous les jours de 10h 12h30 14h -19h.
La remise est aussi valable sur www.fleursdepeaux.fr .
