L’atelier boutique Fleurs de Peaux fête ses 20 ans ! Rouen

L'atelier boutique Fleurs de Peaux fête ses 20 ans !

175 Rue Beauvoisine Rouen Seine-Maritime

Vendredi 5 décembre 2025 14:00:00

24 décembre 2025 19:00:00

2025-12-05

Du vendredi 5 au mercredi 24 décembre 20 jours de remise exceptionnelle !

Venez (re) découvrir la magnifique boutique rue Beauvoisine restaurée et au n° 175 face au futur pôle muséal Beauvoisine.

Fleurs de Peaux vous accueillera tous les jours de 10h 12h30 14h -19h.

La remise est aussi valable sur www.fleursdepeaux.fr .

175 Rue Beauvoisine Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 10 63 19

