L’atelier … Broder les mots, Morcenx-la-Nouvelle
L’atelier … Broder les mots, Morcenx-la-Nouvelle samedi 10 janvier 2026.
L’atelier … Broder les mots
Médiathèque 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Atelier animé par Lucille Rat
A partir de 14 ans, sur inscription
En partenariat avec ArteLandes
Médiathèque 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39
English : L’atelier … Broder les mots
Workshop led by Lucille Rat
Ages 14 and up, registration required
In partnership with ArteLandes
