L’Atelier Brunch du Nouvel An 2026 La Bernerie-en-Retz
L’Atelier Brunch du Nouvel An 2026 La Bernerie-en-Retz jeudi 1 janvier 2026.
L’Atelier Brunch du Nouvel An 2026
Rue de la Noue Fleurie La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique
Début : 2026-01-01 11:30:00
fin : 2026-01-01 13:00:00
2026-01-01
Réservez votre brunch du Nouvel An au restaurant l’Atelier du Domaine de la Gressière à la Bernerie-en-Retz !
Brunch à la française
Entrées
Huitres, condiment échalotes et citron
Planche de poissons fumés tranches de saumon fumé et haddock. Crème aigrelette au vinaigre de framboise
Toast au cheddar truffé et lard grillé, poêlée de champignon et oeuf poché
Plats
Suprême de volaille, sauce aux morilles
Pavé de saumon, beurre blanc aux algues de nos côtes
Garnitures
Riz pilaf safrané, cuisson au bouillon et safran
Poëlée de légumes d’hiver, selection de lumes de saison rôti
Fromage
Assormatiment de fromages affinés, tomme de Marais, Curé Nantais, Castillan, roquette et fruits moeulleux
Desserts
Omelette norvégienne, saveur vanille et framboise
Brioche perdue, crème façon Mont blanc, caramel au beurre salé
Rue de la Noue Fleurie La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 60 06 contact@domaine-de-la-gressiere.com
English :
Book your New Year’s brunch at l’Atelier du Domaine de la Gressière in La Bernerie-en-Retz!
German :
Buchen Sie Ihren Neujahrsbrunch im Restaurant l’Atelier du Domaine de la Gressière in La Bernerie-en-Retz!
Italiano :
Prenotate il vostro brunch di Capodanno presso l’Atelier du Domaine de la Gressière a La Bernerie-en-Retz!
Espanol :
Reserve su brunch de Año Nuevo en l’Atelier du Domaine de la Gressière, en La Bernerie-en-Retz
