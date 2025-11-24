L’Atelier Brunch du Nouvel An 2026 La Bernerie-en-Retz

L’Atelier Brunch du Nouvel An 2026

Rue de la Noue Fleurie La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 11:30:00

fin : 2026-01-01 13:00:00

Date(s) :

2026-01-01

Réservez votre brunch du Nouvel An au restaurant l’Atelier du Domaine de la Gressière à la Bernerie-en-Retz !

Brunch à la française

Entrées

Huitres, condiment échalotes et citron

Planche de poissons fumés tranches de saumon fumé et haddock. Crème aigrelette au vinaigre de framboise

Toast au cheddar truffé et lard grillé, poêlée de champignon et oeuf poché

—

Plats

Suprême de volaille, sauce aux morilles

Pavé de saumon, beurre blanc aux algues de nos côtes

—

Garnitures

Riz pilaf safrané, cuisson au bouillon et safran

Poëlée de légumes d’hiver, selection de lumes de saison rôti

—

Fromage

Assormatiment de fromages affinés, tomme de Marais, Curé Nantais, Castillan, roquette et fruits moeulleux

—

Desserts

Omelette norvégienne, saveur vanille et framboise

Brioche perdue, crème façon Mont blanc, caramel au beurre salé

.

Rue de la Noue Fleurie La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 60 06 contact@domaine-de-la-gressiere.com

English :

Book your New Year’s brunch at l’Atelier du Domaine de la Gressière in La Bernerie-en-Retz!

German :

Buchen Sie Ihren Neujahrsbrunch im Restaurant l’Atelier du Domaine de la Gressière in La Bernerie-en-Retz!

Italiano :

Prenotate il vostro brunch di Capodanno presso l’Atelier du Domaine de la Gressière a La Bernerie-en-Retz!

Espanol :

Reserve su brunch de Año Nuevo en l’Atelier du Domaine de la Gressière, en La Bernerie-en-Retz

