L’Atelier Carnet de Voyage au Marais à Coulon

15 Rue de l’Église Coulon Deux-Sèvres

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

L’Atelier Carnet de Voyage au Marais

Envie d’une pause créative en famille ? Le mercredi 15 avril, la boutique Brèves de Comptoir invite les petits et grands explorateurs à s’initier à l’art de l’illustration avec Lucie, graphiste locale.

Oubliez le cours de dessin classique ici, on apprend à croquer la magie de Coulon. Lucie vous partagera ses secrets pour capturer l’essence du Marais Poitevin, styliser la nature et composer votre première planche de voyage. Un moment de partage artsy et complice pour repartir avec une œuvre unique et les clés pour dessiner vos vacances !

RDV Office de Tourisme de Coulon (15 rue de l’Église) Horaires 14h30 — 16h00 Tarifs 15€ enfant | 25€ Duo (1 Parent + 1 Enfant) Public Dès 7 ans (matériel pro fourni)

Réservation obligatoire .

15 Rue de l’Église Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 24 18 79

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English : L’Atelier Carnet de Voyage au Marais à Coulon

L’événement L’Atelier Carnet de Voyage au Marais à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Niort Marais Poitevin