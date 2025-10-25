L’atelier – Ce qui se trame Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

L’atelier – Ce qui se trame Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris samedi 25 octobre 2025.

En écho à l’exposition Cosmogrammes, la conteuse Laetitia Troussel-Luber propose au public d’explorer la puissance des récits et de l’imagination à travers la pratique du conte.

Invitée par l’ICI pour une résidence dans le quartier de la Goutte d’Or, elle réalise tout au long de la semaine une collecte d’objets textiles (nappes, draps, torchons, serviettes…). Inspirée par les rencontres et les échanges avec les habitants du quartier, elle créée des contes et des œuvres textiles qu’elle présente au cours du spectacle Ce qui se trame.

Prenez part à ce processus collaboratif : tout au long de l’après-midi et en amont du spectacle, la conteuse convie les participants à partager leurs récits personnels. Venez avec un tissu et racontez lui l’histoire qui s’y cache.

Si vous souhaitez participer à cette collecte, prenez contact avec l’équipe de l’ICI à l’adresse suivante : publics@ici.paris

Le samedi 25 octobre 2025

de 14h30 à 17h00

gratuit Tout public.

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris