L’atelier céramique ouvre ses portes Ploërdut

L’atelier céramique ouvre ses portes

1 Roscato Ploërdut Morbihan

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20

Delphine Lamotte ouvre son atelier de poterie, l’occasion de découvrir ou de redécouvrir son travail. .

1 Roscato Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 7 81 70 73 84

