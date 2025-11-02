L’Atelier Couleur fête ses 20 ans

Beynat Corrèze

L’Atelier Couleur célèbre ses 20 ans d’existence avec une journée artistique et conviviale autour de la peinture et de la création. Le public est invité à découvrir des œuvres, assister à des démonstrations de peintres et participer à des échanges autour de l’art .

Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 24 12 18

