L’atelier créatif de la nouvelle chance Biblio’fil Vair-sur-Loire

L’atelier créatif de la nouvelle chance Biblio’fil
Impasse des Sports Vair-sur-Loire Loire-Atlantique
Début : 2025-10-29 15:00:00
2025-10-29
Découvrez l’univers de l’illustratrice et autrice Katell Daniel et participe à son atelier pastel pour jouer avec les couleurs
Dès 12 ans
Durée 1h30
Réservation fortement conseillée .
Impasse des Sports Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 31 95 biblio.vairsurloire@pays-ancenis.com
English :
Discover the world of illustrator and author Katell Daniel and take part in her pastel workshop to play with colors
German :
Entdecke die Welt der Illustratorin und Autorin Katell Daniel und nimm an ihrem Pastellworkshop teil, um mit Farben zu spielen
Italiano :
Scoprite il mondo dell’illustratrice e autrice Katell Daniel e partecipate al suo laboratorio di pastelli per giocare con i colori
Espanol :
Descubra el mundo de la ilustradora y escritora Katell Daniel y participe en su taller de pastel para jugar con los colores
