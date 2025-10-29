L’atelier créatif de la nouvelle chance Biblio’fil Vair-sur-Loire

L’atelier créatif de la nouvelle chance Biblio’fil Vair-sur-Loire mercredi 29 octobre 2025.

L’atelier créatif de la nouvelle chance Biblio’fil

Impasse des Sports Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Découvrez l’univers de l’illustratrice et autrice Katell Daniel et participe à son atelier pastel pour jouer avec les couleurs

Dès 12 ans

Durée 1h30

Réservation fortement conseillée .

Impasse des Sports Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 31 95 biblio.vairsurloire@pays-ancenis.com

English :

Discover the world of illustrator and author Katell Daniel and take part in her pastel workshop to play with colors

German :

Entdecke die Welt der Illustratorin und Autorin Katell Daniel und nimm an ihrem Pastellworkshop teil, um mit Farben zu spielen

Italiano :

Scoprite il mondo dell’illustratrice e autrice Katell Daniel e partecipate al suo laboratorio di pastelli per giocare con i colori

Espanol :

Descubra el mundo de la ilustradora y escritora Katell Daniel y participe en su taller de pastel para jugar con los colores

L’événement L’atelier créatif de la nouvelle chance Biblio’fil Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis