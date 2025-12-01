L’Atelier créatif de Noël Quai de la Navigation Eymet

L’Atelier créatif de Noël

Quai de la Navigation Moulin d’Eymet Eymet Dordogne

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

L’association Ramdam et Le Moulin d’Eymet vous proposent un atelier créatif spécial Noël !

Que ce soir pour offrir ou décorer sa maison pour les fêtes; venez fabriquer à base d’objets de seconde main des décorations uniques.

Le surcyclage processus de récupération et de transformation de matériaux ou de produits inutilisés en articles de qualité ou d’utilité supérieure.

Fournitures comprises.

Sur réservation. .

Quai de la Navigation Moulin d’Eymet Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 80 83 69 ramdam.asso24@gmail.com

