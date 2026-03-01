L’atelier création artistique par la peintre DOAM Salle polyvalente Corpe

L’atelier création artistique par la peintre DOAM

Salle polyvalente 2 rue de l’Ouche Marchand Corpe Vendée

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

2026-03-21

L’atelier création artistique par la peintre DOAM

Initiation à l’expression picturale en musique par l’artiste DOAM

Public à partir de 6 ans atelier parent enfant

Sur inscription par SMS .

Salle polyvalente 2 rue de l'Ouche Marchand Corpe 85320 Vendée Pays de la Loire +33 7 61 23 75 88 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr

English :

Artistic creation workshop by painter DOAM

