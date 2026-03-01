L’atelier création artistique par la peintre DOAM Salle polyvalente Corpe
L’atelier création artistique par la peintre DOAM Salle polyvalente Corpe samedi 21 mars 2026.
L’atelier création artistique par la peintre DOAM
Salle polyvalente 2 rue de l’Ouche Marchand Corpe Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21 12:00:00
Date(s) :
2026-03-21
L’atelier création artistique par la peintre DOAM
Initiation à l’expression picturale en musique par l’artiste DOAM
Public à partir de 6 ans atelier parent enfant
Sur inscription par SMS .
Salle polyvalente 2 rue de l’Ouche Marchand Corpe 85320 Vendée Pays de la Loire +33 7 61 23 75 88 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Artistic creation workshop by painter DOAM
L’événement L’atelier création artistique par la peintre DOAM Corpe a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud