L’atelier cuisine de Madame Louisette Saint-Paul-de-Vence

L’atelier cuisine de Madame Louisette
Office de Tourisme de Saint-Paul de Vence, 2 rue Grande Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Début : 2025-12-26 14:00:00
fin : 2025-12-26 16:30:00
Partagez un moment gourmand et complice en duo parent/enfant lors d’un atelier culinaire spécial Noël.
Office de Tourisme de Saint-Paul de Vence, 2 rue Grande Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com
English :
Share a gourmet moment of complicity with a parent/child duo at a special Christmas culinary workshop.
German :
Erleben Sie einen weihnachtlichen Kochworkshop für Eltern und Kinder.
Italiano :
Condividete un momento gastronomico con il vostro bambino durante uno speciale laboratorio di cucina natalizio.
Espanol :
Comparta un momento gourmet con su hijo en un taller especial de cocina navideña.
