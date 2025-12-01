L’atelier cuisine de Madame Louisette Saint-Paul-de-Vence

L’atelier cuisine de Madame Louisette

Office de Tourisme de Saint-Paul de Vence, 2 rue Grande Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 14:00:00

fin : 2025-12-26 16:30:00

Date(s) :

2025-12-26

Partagez un moment gourmand et complice en duo parent/enfant lors d’un atelier culinaire spécial Noël.

.

Office de Tourisme de Saint-Paul de Vence, 2 rue Grande Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com

English :

Share a gourmet moment of complicity with a parent/child duo at a special Christmas culinary workshop.

German :

Erleben Sie einen weihnachtlichen Kochworkshop für Eltern und Kinder.

Italiano :

Condividete un momento gastronomico con il vostro bambino durante uno speciale laboratorio di cucina natalizio.

Espanol :

Comparta un momento gourmet con su hijo en un taller especial de cocina navideña.

