L’Atelier culinaire d’Halloween Office de Tourisme de La Teste de Buch La Teste-de-Buch

L’Atelier culinaire d’Halloween Office de Tourisme de La Teste de Buch La Teste-de-Buch samedi 25 octobre 2025.

L’Atelier culinaire d’Halloween

Office de Tourisme de La Teste de Buch 13 bis Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Plongez dans l’univers ensorcelant de Mercredi Addams.

Utilisation d’allergènes type gluten…

Inscription obligatoire. Paiement sur place. .

Office de Tourisme de La Teste de Buch 13 bis Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.com

English : L’Atelier culinaire d’Halloween

German : L’Atelier culinaire d’Halloween

Italiano :

Espanol : L’Atelier culinaire d’Halloween

L’événement L’Atelier culinaire d’Halloween La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2025-09-19 par OT La Teste-de-Buch