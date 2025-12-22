L’atelier d’Agnès, Montargis
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Début : 2026-01-13 17:00:00
fin : 2026-01-13 18:30:00
2026-01-13
Depuis 20 ans, L’atelier d’Agnès, club lecture, réunit des amoureux-ses des livres autour d’un thème annuel. C’est à la médiathèque qu’il s’installe désormais, une fois par mois.
Le plus souvent, chaque séance est l’occasion d’échanger librement ses impressions sur un livre que les participants-es sont invité-e-s à lire en amont. Mais ce mois-ci, chacun-e pourra présenter un coup de cœur. Le tout dans un esprit d’écoute et de convivialité. Entrée libre. .
