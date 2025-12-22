L’atelier d’Agnès

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 17:00:00

fin : 2026-01-13 18:30:00

Date(s) :

2026-01-13

L’atelier d’Agnès

Depuis 20 ans, L’atelier d’Agnès, club lecture, réunit des amoureux-ses des livres autour d’un thème annuel. C’est à la médiathèque qu’il s’installe désormais, une fois par mois.

Le plus souvent, chaque séance est l’occasion d’échanger librement ses impressions sur un livre que les participants-es sont invité-e-s à lire en amont. Mais ce mois-ci, chacun-e pourra présenter un coup de cœur. Le tout dans un esprit d’écoute et de convivialité. Entrée libre. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Agnès’ workshop

L’événement L’atelier d’Agnès Montargis a été mis à jour le 2025-12-22 par OT MONTARGIS