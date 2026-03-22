L’atelier d’Agnès Montargis
L’atelier d’Agnès Montargis mardi 14 avril 2026.
L’atelier d’Agnès
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 17:00:00
fin : 2026-04-14 18:30:00
Date(s) :
2026-04-14
L’atelier d’Agnès
Depuis 20 ans, L’atelier d’Agnès, club lecture, réunit des amoureux-ses des livres autour d’un thème annuel. C’est à la médiathèque qu’il s’installe désormais, une fois par mois. Le plus souvent, chaque séance est l’occasion d’échanger librement ses impressions sur un livre que les participants-es sont invité-e-s à lire en amont. Mais ce mois-ci, chacun-e pourra présenter un coup de cœur. Le tout dans un esprit d’écoute et de convivialité. Entrée libre. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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L?atelier d?Agnès
L’événement L’atelier d’Agnès Montargis a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS