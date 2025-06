L’Atelier d’Alberto Giacometti de Jean Genet Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement 3 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

L’Atelier d’Alberto Giacometti de Jean Genet Jeudi 3 juillet 2025 à partir de 16h30.

Jeudi 10 juillet 2025 à partir de 16h30.

Jeudi 17 juillet 2025 à partir de 16h30.

Jeudi 24 juillet 2025 à partir de 16h30.

Jeudi 31 juillet 2025 à partir de 16h30.

Vendredi 5 septembre 2025 à partir de 16h30.

Dimanche 21 septembre 2025 à partir de 16h30.

Jeudi 25 septembre 2025 à partir de 16h30. Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au musée Cantini L’Atelier d’Alberto Giacometti de Jean Genet.

La 6e édition de « L’Été marseillais » proposée par la Ville de Marseille est encore plus riche en évènements et rendez-vous phares ouverts à toutes et à tous et gratuit ! Une offre festive, culturelle et sportive gratuite à la portée de toutes et tous.



Création par la Compagnie La Clac*, mise en scène Matéo Mavromatis avec les comédiens Laurent Davienne et Guilain Magen, composition musicale, pianiste.



Alberto Giacometti rencontre l’écrivain Jean Genet à l’été 1954, par l’intermédiaire de Jean-Paul Sartre. Entre les deux hommes, s’établit une relation d’amitié et de profonde admiration. Très vite, l’écrivain accepte de poser pour l’artiste. Le dialogue entamé lors des séances de pose est rapporté par Jean Genet, constituant l’un des témoignages les plus précieux sur le travail de l’artiste et une description unique de son univers de création.



En alternance, deux lectures seront proposées « Ma solitude connaît la vôtre » et « Cet air d’éternité qui passe… « .

Durée d‘une lecture 35-40 minutes;



* La Clac est un collectif d’artistes marseillais pluridisciplinaire qui veut faire de l’art un bien commun. Il a pour objectif de partager les savoirs des artistes, de mutualiser les compétences, de penser et de créer ensemble sur le territoire phocéen.



• Au jardin du musée

• Durée d’une lecture 35-40 minutes

• Dans la limite de la jauge disponible .

Musée Cantini 19 Rue Grignan

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 30 musee-cantini@marseille.fr

Musée Cantini: L?Atelier d?Alberto Giacometti by Jean Genet.

Termin im Cantini-Museum: L’Atelier d’Alberto Giacometti von Jean Genet.

Una visita al Musée Cantini: L’Atelier d’Alberto Giacometti di Jean Genet.

Visita al museo Cantini: el taller de Alberto Giacometti, de Jean Genet.

