L’atelier d’Ange Site web Mareau-aux-Prés

L’atelier d’Ange Jeudi 11 décembre, 12h00 Site web Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Céation d’objets et ‘accessoires txtiles

Zéro déchet – Upcycling

Site web Mareau aux prés Mareau-aux-Prés 45370 Loiret Centre-Val de Loire

Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année