L’atelier d’Art Les Colombins vous ouvre ses portes Atelier d’Art Les Colombins Aubagne vendredi 19 septembre 2025.

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Venez découvrir ce lieu de création qui regroupe des artistes s’exprimant dans différentes disciplines : Sculpture sur métal et terre, Céramique, Peinture, Travail du verre… Il abrite également un espace muséal dédié à l’œuvre de Théo Sicard, artiste-céramiste aubagnais. Ouverture de 10h à 18h.Visite guidée à 10h et à 15h.

Atelier d'Art Les Colombins Parc des Colombes 13400 Aubagne Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04.42.18.18.87 archives@aubagne.fr Lieu de création regroupant des artistes s'exprimant dans différentes disciplines : sculpture sur métal et terre, céramique, peinture, travail du verre… Tramway arrêt Ravel-Decroix ou La Tourtelle

Atelier dans lotissement, entrée sur rendez-vous

Journées européennes du patrimoine 2025

© Atelier d’Art Les Colombins