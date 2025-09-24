L’atelier de bob La recyclerie Arinthod
La recyclerie 7 Rue Fontaine du Fresne Arinthod Jura
Début : 2025-11-26 13:30:00
fin : 2025-11-26 16:30:00
2025-11-26
Venez avec un objet de chez vous qui ne fonctionne plus et Bob le bricoleur vous accompagne dans sa réparation.
Ouvert à tous. Entrée libre. .
La recyclerie 7 Rue Fontaine du Fresne Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 47 91 contact@adapemont.fr
