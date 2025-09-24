Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’atelier de bob La recyclerie Arinthod mercredi 26 novembre 2025.

La recyclerie 7 Rue Fontaine du Fresne Arinthod Jura

Début : 2025-11-26 13:30:00
fin : 2025-11-26 16:30:00

Venez avec un objet de chez vous qui ne fonctionne plus et Bob le bricoleur vous accompagne dans sa réparation.

Ouvert à tous. Entrée libre.   .

La recyclerie 7 Rue Fontaine du Fresne Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 47 91  contact@adapemont.fr

