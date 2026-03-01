L’atelier de bob La recyclerie Arinthod

L’atelier de bob

La recyclerie 7 Rue Fontaine du Fresne Arinthod Jura

Taruit : Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2026-03-25 13:30:00

fin : 2026-03-25 16:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Venez avec un objet de chez vous qui ne fonctionne plus et Bob le bricoleur vous accompagne dans sa réparation.

Ouvert à tous. Entrée libre. .

La recyclerie 7 Rue Fontaine du Fresne Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 47 91 contact@adapemont.fr

English : L’atelier de bob

