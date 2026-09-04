L’Atelier de Christian Voltz Médiathèque Yves Chaland Nérac

Informations pratiques

Nérac

L’Atelier de Christian Voltz

Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 15:00:00

fin : 2026-12-12 17:00:00

Date(s) :

2026-12-12

La médiathèque propose l’atelier de Christian Voltz : lectures d’albums et créations autour de l’univers de l’auteur.

Parents/enfants de tous âges.

Durée 2h / sur réseravtion.

En partenariat avec l’ Espace de Vie Sociale de l’Amicale Laïque de Nérac. .

Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Atelier de Christian Voltz

L’événement L’Atelier de Christian Voltz Nérac a été mis à jour le 2026-09-04 par OT de l’Albret