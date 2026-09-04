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AGENDA · Nérac

L’Atelier de Christian Voltz Médiathèque Yves Chaland Nérac

samedi 12 décembre 2026 · Médiathèque Yves Chaland · Nérac

L’Atelier de Christian Voltz Médiathèque Yves Chaland Nérac

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque Yves Chaland
Adresse
14 Avenue de Lattre de Tassigny
Ville
47600 Nérac
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Nérac

L’Atelier de Christian Voltz

Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 15:00:00
fin : 2026-12-12 17:00:00

Date(s) :
2026-12-12

La médiathèque propose l’atelier de Christian Voltz : lectures d’albums et créations autour de l’univers de l’auteur.
Parents/enfants de tous âges.
Durée 2h / sur réseravtion.
En partenariat avec l’ Espace de Vie Sociale de l’Amicale Laïque de Nérac.   .

Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55 

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English : L’Atelier de Christian Voltz

L’événement L’Atelier de Christian Voltz Nérac a été mis à jour le 2026-09-04 par OT de l’Albret

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