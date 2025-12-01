L’atelier de Flo (ADF) fait son marché de Noël ! l’Atelier de Flo Jasney
L’atelier de Flo (ADF) fait son marché de Noël ! l’Atelier de Flo Jasney samedi 13 décembre 2025.
L’atelier de Flo (ADF) fait son marché de Noël !
l’Atelier de Flo 26 Route de Melincourt Jasney Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00
Date(s) :
2025-12-13
L’atelier de Flo (ADF) fait son marché de Noël à Jasney !
Les artisans et artisanes du coin feront découvrir leurs produits ferronnerie, maroquinerie, photos, vin, créations textiles, miel, fromage, broderie, bois tourné, …
Des animations seront proposées, pour petits et grands !
Buvette et restauration. .
l’Atelier de Flo 26 Route de Melincourt Jasney 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
English : L’atelier de Flo (ADF) fait son marché de Noël !
German : L’atelier de Flo (ADF) fait son marché de Noël !
Italiano :
Espanol :
L’événement L’atelier de Flo (ADF) fait son marché de Noël ! Jasney a été mis à jour le 2025-11-14 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD