L’atelier de gravure L’oeil à facettes Lormes

L’atelier de gravure à Lormes samedi 27 décembre de 14h30 à 17h30. Un bon moment à passer en famille ! à la galerie de l’oeil à facettes 10€ inscription obligatoire .
L’oeil à facettes 11 Rue du Pont National Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 82 61 49 loeilafacettes@gmail.com
