L’atelier de la Pierre qui Encre Tour Gloriette Arbois

Tour Gloriette 1 Rue de la Tour Arbois Jura

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la lithographie et 13 années d’estampes originales réalisées à l’atelier La Pierre qui encre, et notamment le dernier thème en cours ethnies .

Inventée par Aloys Senefelder en 1796 en Allemagne, la lithographie (du grec lithos, pierre et graphein, écrire ) est une technique d’impression à plat qui permet la création et la reproduction à de multiples exemplaires d’un tracé à l’encre ou au crayon gras sur une pierre calcaire.

Pour faire revivre ce métier d’art rare aujourd’hui, l’atelier lithographique est installé dans le cadre prestigieux de la Tour Gloriette avec du matériel du début du XIXe siècle, notamment une presse à bras ou bête à corne de 1860.

Patrice Gouttefanjat

Après des cours et des stages de dessin et de lithographie dans le Jura et en Alsace, Patrice Gouttefanjat s’établit dans son atelier à la tour Gloriette en 2013. Autodidacte passionné et passionnant, son amour pour le dessin et la technique lithographique s’exprime à travers ses créations, réalisées entièrement à la main, sur une presse réhabilitée par ses soins. .

Tour Gloriette 1 Rue de la Tour Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 37 14 30 lapierrequiencre@nordnet.fr

