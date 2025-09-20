L’atelier de maroquinerie Faméthic ouvre ses portes ICI Marseille Marseille

L’atelier de maroquinerie Faméthic ouvre ses portes Samedi 20 septembre, 10h00 ICI Marseille Bouches-du-Rhône

Toute la journée, je vous accueille pour une visitée commentée de mon atelier de fabrication. L’occasion pour vous de plonger au coeur de mon savoir-faire et de poser toutes vos questions.

ICI Marseille 77 rue de Lyon, 13015 Marseille Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Journées européennes du patrimoine 2025

Laure Mélone