L’atelier de Maurice loisirs créatifs Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours
L’atelier de Maurice loisirs créatifs Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours mercredi 22 octobre 2025.
L’atelier de Maurice loisirs créatifs
Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
.
Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 08 61 mediatheque.bonneuil@grand-chatellerault.fr
English : L’atelier de Maurice loisirs créatifs
German : L’atelier de Maurice loisirs créatifs
Italiano :
Espanol : L’atelier de Maurice loisirs créatifs
L’événement L’atelier de Maurice loisirs créatifs Bonneuil-Matours a été mis à jour le 2025-10-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne