L’Atelier de Noël de la Grenouille Rouge ouvre ses portes Grémonville

Après le beau succès de la vente de cet été, la Grenouille Rouge rouvre ses portes pour une édition spéciale Noël !

Du 19 au 24 décembre, venez dénicher le plus beau des cadeaux, confectionné avec passion et savoir-faire.

Des créations uniques, locales et faites main — parfaites pour glisser sous le sapin ✨

Ne manquez pas ce rendez-vous plein de douceur et de créativité ! .

1375 Rue du Bois Tillant Grémonville 76970 Seine-Maritime Normandie +33 6 21 75 05 56 contact@grenouillerouge.com

