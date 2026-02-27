L’atelier de peinture végétale Création de carte Arengosse

L’atelier de peinture végétale Création de carte

340 Rue Jean Dulos, médiathèque Arengosse Landes

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Envie d’un atelier créatif ?

Participez à l’atelier de peinture végétale de création de carte animé par Vanessa Renaudi spécialiste en Art Thérapie et médiations artistique .

Adultes et enfants dès 10 ans sur inscription

340 Rue Jean Dulos, médiathèque Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 72 97 mediatheque-arengosse@paysmorcenais.fr

English : L’atelier de peinture végétale Création de carte

Looking for a creative workshop?

Join Vanessa Renaudi, a specialist in art therapy and artistic mediation, for a vegetal painting and card-making workshop.

Adults and children aged 10 and over on registration

