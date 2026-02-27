L’atelier de peinture végétale Création de carte Arengosse
L’atelier de peinture végétale Création de carte Arengosse samedi 21 mars 2026.
L’atelier de peinture végétale Création de carte
340 Rue Jean Dulos, médiathèque Arengosse Landes
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Envie d’un atelier créatif ?
Participez à l’atelier de peinture végétale de création de carte animé par Vanessa Renaudi spécialiste en Art Thérapie et médiations artistique .
Adultes et enfants dès 10 ans sur inscription
340 Rue Jean Dulos, médiathèque Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 72 97 mediatheque-arengosse@paysmorcenais.fr
English : L’atelier de peinture végétale Création de carte
Looking for a creative workshop?
Join Vanessa Renaudi, a specialist in art therapy and artistic mediation, for a vegetal painting and card-making workshop.
Adults and children aged 10 and over on registration
L’événement L’atelier de peinture végétale Création de carte Arengosse a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Morcenx