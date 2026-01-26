L’atelier de peinture végétale St Valentin

E-média, 340 Rue Jean Dulos Arengosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Venez nous rejoindre pour un atelier de peinture végétale sur le thème de la St Valentin !

Par Vanessa Renaudi, art thérapie et médiations artistiques.

À partir de 10 ans.

Sur inscription.

E-média, 340 Rue Jean Dulos Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 72 97 mediatheque-arengosse@paysmorcenais.fr

English : L’atelier de peinture végétale St Valentin

Come and join us for a plant painting workshop on the theme of Valentine’s Day!

By Vanessa Renaudi, art therapy and art mediation.

Ages 10 and up.

Registration required.

L’événement L’atelier de peinture végétale St Valentin Arengosse a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Morcenx