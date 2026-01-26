L’atelier de peinture végétale St Valentin Arengosse
L’atelier de peinture végétale St Valentin Arengosse samedi 14 février 2026.
L’atelier de peinture végétale St Valentin
E-média, 340 Rue Jean Dulos Arengosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Venez nous rejoindre pour un atelier de peinture végétale sur le thème de la St Valentin !
Par Vanessa Renaudi, art thérapie et médiations artistiques.
À partir de 10 ans.
Sur inscription.
E-média, 340 Rue Jean Dulos Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 72 97 mediatheque-arengosse@paysmorcenais.fr
English : L’atelier de peinture végétale St Valentin
Come and join us for a plant painting workshop on the theme of Valentine’s Day!
By Vanessa Renaudi, art therapy and art mediation.
Ages 10 and up.
Registration required.
