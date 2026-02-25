L’atelier de recyclage de Jean Oulches

L’atelier de recyclage de Jean

Rue de la vielle Croix Oulches Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Découvrons les créations réalisées à partir de Jean récupérés dans les friperies.

Awahe Le Moal commence sa vie professionnelle dans la mécanique agricole en 1977. Touche-à-tout et surtout passionnée de couture depuis l’enfance, elle commence en amateur avant de se lancer pleinement dans le recyclage de Jean, qu’elle transforme en pièces uniques. Maître brodeuse depuis 22 ans, la broderie est pour elle bien plus qu’un savoir-faire c’est une passion de toujours, une façon d’entrer dans son univers, calme et chaleureux, comme un cocon.

Depuis peu, sa friperie est ouverte au public et il est également possible de commander des vêtements en Jean sur mesure. La récupération est un véritable moteur de création elle réalise aussi des boucles d’oreilles à partir de chutes de porcelaine et de verre de Murano. .

English :

Let’s take a look at the creations we’ve made from Jean’s salvaged from thrift shops.

