L’atelier de Régine un calendrier pas comme les autres Fessenheim-le-Bas

L’atelier de Régine un calendrier pas comme les autres

4 rue de Marlenheim Fessenheim-le-Bas Bas-Rhin

Un calendrier à découvrir tous les jours à partir du 1er décembre !

A partir du 1er décembre, venez vivre la magie de Noël autrement ! Un immense calendrier de l’avent, entièrement fait main, vous attend ! Un village miniature, installé sur 10 mètres de long prendra vie sous vos yeux… Chaque jour, à 17h, une maisonnette s’ouvre pour dévoiler une scène de Noël unique, imaginée et décorée avec soin. Une invitation à la rêverie et à l’émerveillement, à partager en famille ou tout simplement pour retrouver un peu de cette douce magie de l’enfance… 0 .

A calendar to discover every day from December 1!

Ein Kalender, den Sie ab dem 1. Dezember jeden Tag entdecken können!

Un calendario da scoprire ogni giorno a partire dal 1° dicembre!

¡Un calendario para descubrir cada día a partir del 1 de diciembre!

