L’atelier de Sarah Centre commercial Colombia Rennes 23 février – 7 mars Entrée libre et gratuite

Pendant 15 jours, un atelier d’artiste s’installe au cœur du centre commercial Colombia et vous êtes invités à participer.

Venez créer des œuvres à partir de matériaux de récupération avec l’artiste Sarah Lück.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-23T11:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T19:30:00.000+01:00

Centre commercial Colombia 40 place du Colombier Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



