L’atelier de Sarah Centre commercial Colombia Rennes 23 février – 24 mars Entrée et participation libre et gratuite

Au centre commercial Colombia, Sarah Lück ouvre son atelier au public et l’invite à contribuer aux différentes étapes de la création artistique.

Pendant 15 jours, un atelier d’artiste s’installe au cœur du centre commercial Colombia.

Venez **découvrir des œuvres** créées à partir de **matériaux de récupération** et prendre part au processus de création avec l’artiste Sarah Lück.

Les œuvres qui seront **réalisées sur place** prennent forme à partir de matériaux récupérés — plastique, métal, papier, textile… — apportés par l’artiste et les visiteur·rices.

Sarah Lück est une artiste plasticienne d’origine allemande basée à Rennes. Son travail explore les notions de matière, de couleur, de transformation et de réemploi, à travers des pratiques de peinture, d’assemblage et de sculpture.

Au sein de l’atelier de Sarah, vous pourrez : **Visiter une exposition, rencontrer une artiste, découvrir une artiste au travail, assister une artiste au travail, apporter des matériaux à recycler et participer à des ateliers de créations collectifs.**

Retrouvez la liste des matériaux acceptés :

[https://www.phakt.fr/wp-content/uploads/2026/02/Matiere-a-apporter-atelier-de-Sarah.pdf](https://www.phakt.fr/wp-content/uploads/2026/02/Matiere-a-apporter-atelier-de-Sarah.pdf)

Un projet du PHAKT – Centre Culturel Colombier en partenariat avec le Centre Commercial Colombia, la Belle Dechette, La Bricole solidaire – Emmaüs Terre et le Géant des Beaux-Arts Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-23T11:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-24T19:30:00.000+01:00

Centre commercial Colombia 40 place du Colombier Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



