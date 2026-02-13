L’atelier de Sarah Centre commercial Colombia Rennes

L'atelier de Sarah Centre commercial Colombia Rennes

L’atelier de Sarah Centre commercial Colombia Rennes lundi 23 février 2026.

L’atelier de Sarah Centre commercial Colombia Rennes 23 février – 24 mars Entrée et participation libre et gratuite

Au centre commercial Colombia, Sarah Lück ouvre son atelier au public et l’invite à contribuer aux différentes étapes de la création artistique.

Pendant 15 jours, un atelier d’artiste s’installe au cœur du centre commercial Colombia.
Venez **découvrir des œuvres** créées à partir de **matériaux de récupération** et prendre part au processus de création avec l’artiste Sarah Lück.

Les œuvres qui seront **réalisées sur place** prennent forme à partir de matériaux récupérés — plastique, métal, papier, textile… — apportés par l’artiste et les visiteur·rices.

Sarah Lück est une artiste plasticienne d’origine allemande basée à Rennes. Son travail explore les notions de matière, de couleur, de transformation et de réemploi, à travers des pratiques de peinture, d’assemblage et de sculpture.

Au sein de l’atelier de Sarah, vous pourrez : **Visiter une exposition, rencontrer une artiste, découvrir une artiste au travail, assister une artiste au travail, apporter des matériaux à recycler et participer à des ateliers de créations collectifs.**
Retrouvez la liste des matériaux acceptés :
[https://www.phakt.fr/wp-content/uploads/2026/02/Matiere-a-apporter-atelier-de-Sarah.pdf](https://www.phakt.fr/wp-content/uploads/2026/02/Matiere-a-apporter-atelier-de-Sarah.pdf)

Un projet du PHAKT – Centre Culturel Colombier en partenariat avec le Centre Commercial Colombia, la Belle Dechette, La Bricole solidaire – Emmaüs Terre et le Géant des Beaux-Arts Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-23T11:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-24T19:30:00.000+01:00

1
 

Centre commercial Colombia 40 place du Colombier Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire