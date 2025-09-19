L’Atelier de Serge Anton Atelier de Serge Anton Sedan

L’Atelier de Serge Anton 19 – 21 septembre Atelier de Serge Anton Ardennes

Rendez-vous en soirée, place Calonne, en face de l’ancien bâtiment des sports nautiques. Rendez-vous à la Corne de Soissons, rue des Anciens d’Afrique du Nord.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T20:30:00 – 2025-09-19T22:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le photographe et designer franco-belge Serge Anton vous ouvre, en journée, les portes de son atelier, installé dans l’ancien bâtiment des sports nautiques. L’artiste vous emmène dans son univers à travers une exposition de photos intitulée « Portraits d’émotions ».

Vendredi soir et samedi soir, à la nuit tombée, l’artiste vous accueille de l’autre côté de la rive, place Calonne, pour vous dévoiler la toute nouvelle mise en scène lumineuse de la façade du bâtiment. Les reliefs et l’architecture de l’édifice se révèlent sous un nouveau jour grâce à l’éclairage réalisé conjointement par l’entreprise italienne iGuzzini et Serge Anton lui-même. À cette occasion, le public pourra prendre part à la scénographie architecturale et modifier à distance l’éclairage de la façade via un système de gestion, en présence de Serge Anton.

Des visites flash, relatant l’histoire du bâtiment, seront proposées par le service du Patrimoine de la Ville de Sedan.

Atelier de Serge Anton Rue des Anciens d’Afrique du Nord, Corne de Soisson, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/visites-flash-l-batiment-ancien-des-sports-nautiques-entre-ombre-et-lumiere »}] C’est au XVe siècle que les Sedanais profitèrent d’une petite île naturelle, alors propriété des princes de Sedan. Le lieu s’appelle « La Corne de Soissons » et abritait autrefois la maison de l’aviron.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Service Patrimoine / Ville de Sedan