L’atelier de Virginie Huiles essentielles Espace SocioCulturel du Val du Sauzay Varzy

L’atelier de Virginie Huiles essentielles

Espace SocioCulturel du Val du Sauzay 7 Rue Nicolas Colbert Varzy Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 17:30:00

fin : 2026-01-30 19:30:00

Date(s) :

2026-01-30

L’atelier de Virginie Atelier parents Huiles essentielles. Venez apprendre à créer votre propre huile de massage à base d’huiles essentielles Renseignements et inscriptions au 03 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusausay.fr .

Espace SocioCulturel du Val du Sauzay 7 Rue Nicolas Colbert Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusausay.fr

