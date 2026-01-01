L’atelier de Virginie Huiles essentielles Espace SocioCulturel du Val du Sauzay Varzy
L’atelier de Virginie Huiles essentielles
Espace SocioCulturel du Val du Sauzay 7 Rue Nicolas Colbert Varzy Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-01-30 17:30:00
fin : 2026-01-30 19:30:00
2026-01-30
L’atelier de Virginie Atelier parents Huiles essentielles. Venez apprendre à créer votre propre huile de massage à base d’huiles essentielles Renseignements et inscriptions au 03 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusausay.fr .
Espace SocioCulturel du Val du Sauzay 7 Rue Nicolas Colbert Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusausay.fr
