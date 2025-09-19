L’Atelier d’Ébénisterie & De Marqueterie d’art vous accueille pour les journées européennes du patrimoine Atelier d’Ébénisterie & De Marqueterie d’Art Marseille

L’Atelier d’Ébénisterie & De Marqueterie d’art vous accueille pour les journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre Atelier d’Ébénisterie & De Marqueterie d’Art Bouches-du-Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

L’Atelier d’Ébénisterie & De Marqueterie d’Art a le plaisir de vous accueillir à l’occasion des journées européennes du patrimoine, essentiellement le 19 et le samedi 20 septembre 2025, de 9h à 16h.

Vous découvrirez des créations de marqueterie de bois, de paille et de papier, ainsi que des pièces uniques.

Atelier d’Ébénisterie & De Marqueterie d’Art 41 Avenue de Saint-Jean, 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

