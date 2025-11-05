L’atelier d’écriture au Café Perché Livron-sur-Drôme
L’atelier d’écriture au Café Perché Livron-sur-Drôme mercredi 5 novembre 2025.
L’atelier d’écriture au Café Perché
49 rue jean boyer Livron-sur-Drôme Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-11-05 15:00:00
fin : 2025-06-03 18:00:00
Date(s) :
2025-11-05
Le café associatif de Graines de Lien prend son envol. Envie de laisser une trace écrite? Rejoignez l’atelier d’écriture que propose Nathalie le 1er mercredi de chaque mois.
.
49 rue jean boyer Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 048661471 epicerieperchee@hautlivron.fr
English :
The Graines de Lien community café is taking off. Want to leave a written trace? Join Nathalie’s writing workshop on the 1st Wednesday of each month.
German :
Das assoziative Café von Graines de Lien nimmt Fahrt auf. Haben Sie Lust, eine schriftliche Spur zu hinterlassen? Nehmen Sie an der Schreibwerkstatt teil, die Nathalie jeden ersten Mittwoch im Monat anbietet.
Italiano :
Il caffè comunitario di Graines de Lien sta decollando. Volete lasciare una traccia scritta? Partecipate al laboratorio di scrittura di Nathalie il 1° mercoledì di ogni mese.
Espanol :
El café comunitario Graines de Lien despega. ¿Quieres dejar una huella escrita? Únete al taller de escritura de Nathalie el primer miércoles de cada mes.
L’événement L’atelier d’écriture au Café Perché Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme