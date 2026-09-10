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L’Atelier dégustation, Archives municipales et Médiathèque Elsa-Triolet et Aragon, Argenteuil

samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales et Médiathèque Elsa-Triolet et Aragon · Argenteuil

L’Atelier dégustation, Archives municipales et Médiathèque Elsa-Triolet et Aragon, Argenteuil

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives municipales et Médiathèque Elsa-Triolet et Aragon
Adresse
14 Boulevard Leon Feix, 95100 Argenteuil, France
Ville
95100 Argenteuil
Département
Val-d'Oise

L’Atelier dégustation 19 et 20 septembre Archives municipales et Médiathèque Elsa-Triolet et Aragon Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Claude Monet était un fin gastronome. À son image, la cuisine centrale vous propose des petites bouchés salés et sucrés pour le plaisir des papilles.

Archives municipales et Médiathèque Elsa-Triolet et Aragon 14 Boulevard Leon Feix, 95100 Argenteuil, France Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France +33134236805 https://francearchives.gouv.fr/fr/service/34473 La commune possède des archives particulièrement riches : l’état civil depuis 1598, le cadastre depuis 1794, ou les registres de délibérations depuis 1772. Le plus vieux document remonte à 1156 ! Ligne J, arrêt Argenteuil.​​​2, 4, 8, 9, 140, 272, 340, arrêt Hôtel-de-Ville.
Dégustation

©RMN-GrandPalais (Musée d’Orsay)/Sylvie Chan-Liat/Conception jprieutort.com

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