L’Atelier d’Elodie L’Atelier d’Elodie Bersaillin

L'Atelier d'Elodie
2 route de Lons
Bersaillin
Jura

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-11-30 12:00:00

2025-09-06 2025-09-14 2025-11-29 2025-12-13

Visite libre de l’Atelier d’Elodie

Tableaux de peinture à l’acrylique, à l’aquarelle et en pyrogravure.

Artisanat d’art (peinture sur rondins de bois et autres).

Style figuratif dans une ambiance magique: paysages et animaux.

Parking gratuit

>ATELIERS PEINTURE

Les samedis 20 septembre, 4 octobre, 15 novembre de 14h à 18h

-Thème au choix apporter son propre modèle. Médiums au choix peinture acrylique, aquarelle, gouache, fusain, sanguine, café. Dès 12 ans. Mat2riel inclus. Sur inscription.

40€ matériel inclus.

>COURS DE PEINTURE ANNEE

Les lundis et mercredis de 18h30 à 20h30

(hors jours fériés et vacances scolaires)

Reprise des cours lundi 1er et mercredi 3 septembre

300€ Dès 12 ans, matériel fourni

Inscription possible en ligne. .

L’Atelier d’Elodie 2 route de Lons Bersaillin 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté latelierdelodie.39@gmail.com

