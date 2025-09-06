L’Atelier d’Elodie L’Atelier d’Elodie Bersaillin
L'Atelier d'Elodie 2 route de Lons Bersaillin Jura
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-11-30 12:00:00
2025-09-06 2025-09-14 2025-11-29 2025-12-13
Visite libre de l’Atelier d’Elodie
Tableaux de peinture à l’acrylique, à l’aquarelle et en pyrogravure.
Artisanat d’art (peinture sur rondins de bois et autres).
Style figuratif dans une ambiance magique: paysages et animaux.
Parking gratuit
AUTRES RENDEZ-VOUS:
>ATELIERS PEINTURE
Les samedis 20 septembre, 4 octobre, 15 novembre de 14h à 18h
-Thème au choix apporter son propre modèle. Médiums au choix peinture acrylique, aquarelle, gouache, fusain, sanguine, café. Dès 12 ans. Mat2riel inclus. Sur inscription.
40€ matériel inclus.
>COURS DE PEINTURE ANNEE
Les lundis et mercredis de 18h30 à 20h30
(hors jours fériés et vacances scolaires)
Reprise des cours lundi 1er et mercredi 3 septembre
300€ Dès 12 ans, matériel fourni
Inscription possible en ligne. .
L’Atelier d’Elodie 2 route de Lons Bersaillin 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté latelierdelodie.39@gmail.com
